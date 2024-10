Linkiesta.it - Il vitigno più capriccioso del Piemonte si veste a festa

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si dice spesso che il progresso sia frutto della competizione, della tendenza a inseguire chi è in testa, tentando di superarlo e di far meglio di lui. Probabilmente è un ragionamento troppo semplicistico che non tiene conto di tante variabili e non può essere uniformemente applicato all’umanità intera. Parlando di sportivi, però, la metafora diventa più efficace. In una corsa, chi sa di essere quasi in testa, secondo o terzo, metterà tutto sé stesso negli ultimi metri, cercherà di dimenticare la fatica e il dolore e tenterà con ogni forza di superare chi gli sta davanti per raggiungere il gradino più alto del podio. Chi è secondo ha più fame rispetto a chi è in testa, una fame che, alla fine, può fare la differenza.