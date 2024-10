Il Comune di Avetrana contro la serie TV su Sarah Scazzi: richiesta di sospensione e rettifica del titolo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comune di Avetrana ha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere la sospensione immediata della serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood”, prodotta da Disney+, in uscita il 25 ottobre. La serie ripercorre l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuto nell’agosto 2010, un caso che sconvolse il Comune pugliese e l’intero Paese. Il sindaco Antonio L'articolo Il Comune di Avetrana contro la serie TV su Sarah Scazzi: richiesta di sospensione e rettifica del titolo Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere laimmediata dellaTV “– Qui non è Hollywood”, prodotta da Disney+, in uscita il 25 ottobre. Laripercorre l’omicidio della quindicenne, avvenuto nell’agosto 2010, un caso che sconvolse ilpugliese e l’intero Paese. Il sindaco Antonio L'articolo IldilaTV sudidel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana : il Comune presenta ricorso per la rettifica e sospensione della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood” - Abbiamo anche deciso di costituirci parte civile nel processo penale riguardante l’omicidio. “La trasmissione del prodotto cinematografico rischia di aumentare la stigmatizzazione di Avetrana, distogliendo l’attenzione dal caso di cronaca per focalizzarsi sul territorio in modo negativo,” ha affermato il sindaco. (Puntomagazine.it)

Avetrana - ricorso del Comune sulla serie tv dedicata a Sarah Scazzi : stop alla messa in onda della fiction e via il nome della città dal titolo - Finisce a carte bollate la querelle attorno alla fiction su Avetrana. A pochi giorni dall'uscita di "Avetrana - Qui non è Hollywood", la serie tv sull'omicidio di Sarah... (Quotidianodipuglia.it)

Il comune di Avetrana ha chiesto la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi : lo annuncia il sindaco Antonio Iazzi - Lo annuncia in una nota ufficiale il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi. La serie Avetrana – Qui non è Hollywood è composta da quattro episodi da 60 minuti. Diretta da Pippo Mezzapesa, racconta la vicenda avvenuta secondo il punto di vista di Cosima, Michele, Sabrina e la stessa Sarah. Avetrana chiede la sospensione della serie tv disponibile su Disney+ basata sull’omicidio di Sarah Scazzi. (Metropolitanmagazine.it)