Il centro protesi fermo da un mese | L’unica soluzione è trasferirlo

Vigorso Di Budrio (Bologna), 22 ottobre 2024 – La fama. Questo è, ad oggi, quello che resta del centro protesi Inail di Vigorso, piccola frazione di Budrio, nella Bassa bolognese. Una struttura di rilievo nazionale e internazionale in campo medico, con macchinari all'avanguardia, annullata a più riprese dall'acqua e dalla melma. Per la quarta volta in poco più di un anno e mezzo (contando le due alluvioni di maggio 2023 e quella del 21 settembre scorso) il centro protesi è stato gravemente danneggiato. Questa volta è andata anche peggio, perché il livello dell'acqua rende la struttura del tutto inaccessibile. Nulla si sa, ad ora, di come siano messi i locali interni. Quel che è certo è che per fortuna erano vuoti: il centro non aveva ancora ripreso le attività dopo la chiusura resasi necessaria a fine settembre a causa sempre delle piogge.

