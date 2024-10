Gli scontri tra polizia e studenti al corteo Pro Palestina di Pisa: indagati 10 agenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Dieci poliziotti sono indagati dalla procura di Pisa per le cariche al corteo studentesco pro Palestina dello scorso 23 febbraio in città, scontri che provocarono accese polemiche politiche. Dei dieci agenti, sette all’epoca dei fatti erano in servizio al reparto mobile di Firenze mentre altri tre alla questura di Pisa. Per tutti le accuse sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi Feedpress.me - Gli scontri tra polizia e studenti al corteo Pro Palestina di Pisa: indagati 10 agenti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Dieci poliziotti sonodalla procura diper le cariche alstudentesco prodello scorso 23 febbraio in città,che provocarono accese polemiche politiche. Dei dieci, sette all’epoca dei fatti erano in servizio al reparto mobile di Firenze mentre altri tre alla questura di. Per tutti le accuse sono eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dieci poliziotti indagati per gli scontri al corteo pro Palestina a Pisa - Ci sarebbero indagati anche tra gli studenti. AGI - Una decina di poliziotti sono indagati dalla Procura di Pisa per gli scontri che avvennero il 23 febbraio scorso nel corso di un corteo di studenti pro Palestina. . Tra gli indagati ci sarebbero anche agenti del reparto mobile di Firenze e coloro che avevano responsabilità del servizio e dell'ordine pubblico lungo il percorso del corteo. (Agi.it)

Pisa - una decina di agenti indagati per gli scontri durante il corteo di studenti - “Totale solidarietà – scrive in una nota – agli agenti e ai dirigenti della polizia di Stato nei confronti dei quali si procederebbe per eccesso colposo di legittima difesa, in relazione ai fatti di Pisa. Sono convinta che stessero cercando, tra molte difficoltà, di tutelare la sicurezza pubblica e che siano stati aggrediti, tant’è che si parla appunto di legittima difesa. (Lapresse.it)

Pisa - scontri al corteo Pro-Pal : poliziotti indagati - Sono una decina gli agenti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di legittima difesa e lesioni lievi colpose. (Ilgiornale.it)