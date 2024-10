Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia: tappa a Messina (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia! Annunciata la tappa di Messina tra quelle del loro nuovo World Tour 2025. Appuntamento al PalaRescifina l’11 marzo 2025, alle ore 20,30.“Siamo entusiasti di annunciare la presenza a Messina della leggendaria squadra di pallacanestro statunitense che Messinatoday.it - Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia: tappa a Messina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gliin! Annunciata laditra quelle del loro nuovo World Tour 2025. Appuntamento al PalaRescifina l’11 marzo 2025, alle ore 20,30.“Siamo entusiasti di annunciare la presenza adella leggendaria squadra di pallacanestro statunitense che

