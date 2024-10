GialappaShow presenta la nuova imitazione di Stefano De Martino (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova edizione di GialappaShow ha introdotto una nuova imitazione: quella di Stefano De Martino ad opera di Gigi di Gigi e Ross L'articolo GialappaShow presenta la nuova imitazione di Stefano De Martino proviene da Novella 2000. Novella2000.it - GialappaShow presenta la nuova imitazione di Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laedizione diha introdotto una: quella diDead opera di Gigi di Gigi e Ross L'articololadiDeproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GialappaShow riparte da Laura Pausini : sarà la co-conduttrice della prima puntata della nuova stagione su Tv8 - La presenza della Pausini è stata svelata nel promo della prima puntata: Mago Forest è sulla luna con tutto il cast di comici e personaggi della nuova stagione. 30 al via la nuova stagione del GialappaShow, il programma condotto dal Mago Forest con la mitica Gialappa’s Band (voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci) in partenza in chiaro su Tv8, ma in simulcast su Sky e in streaming su Now. (Superguidatv.it)

Riparte la nuova stagione di GialappaShow - 30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. L’appuntamento con GialappaShow si aggiunge al nuovo TV8 Gialappa’s Night, il programma con i Gialappi in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tanti nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new entry per un big show sempre più ricco. (361magazine.com)