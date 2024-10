Ilfattoquotidiano.it - Genova, le alluvioni e il mitico scolmatore del Bisagno: ora aspettiamo la talpa dalla Cina

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel cuore di tutti c’è un fiume, un torrente, un rio. Il Mississippi di Mark Twain, il fiume Hudson di Walt Whitman, la Senna di Victor Hugo e Guillaume Apollinaire, l’Eridano Po di Bacchelli e l’Arno di Dante Alighieri, sono tutti fiumi importanti. Paragoni insostenibili per chi ha nel cuore un piccolo rivo, il torrente. È un corso d’acqua di soli 25 chilometri alimentato da un bacino di poco meno di cento chilometri quadrati di terre assai scoscese. E che sa diventare molto cattivo. Come gran parte dei baby boomer genovesi, ho vissuto la grande alluvione del XX secolo (7 ottobre 1970, 54 anni fa) con la pala in mano.