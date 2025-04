David Juve Pedullà spaventa il mercato bianconero L’attaccante del Lille è un obiettivo di quella big italiana L’annuncio accende un possibile scenario

David Juve, Pedullà mette un ostacolo tra i bianconeri e L’attaccante: si parla di quella big italiana, che ha già messo nel mirino il giocatore Alfredo Pedullà “incendia” la bagarre di calciomercato per Jonathan David, obiettivo di mercato sia per l’Inter che per la Juventus. Ecco le sue parole che lo tengono soprattutto nel mirino dei nerazzurri.David Juve – «L’Inter adesso, secondo me, sul mercato a parte Luis Henrique e le cose impostate da chiudere, vuole impostare il discorso Jonathan David, che vi ripeto è un obiettivo. Ma serve uno sconto e questo sconto deve arrivare. Quando David farà il giro delle parrocchie e si renderà conto che quei soldi non glieli danno, è possibile che faccia uno sconto». .com Juventusnews24.com - David Juve, Pedullà spaventa il mercato bianconero: «L’attaccante del Lille è un obiettivo di quella big italiana». L’annuncio “accende” un possibile scenario Leggi su Juventusnews24.com mette un ostacolo tra i bianconeri e: si parla dibig, che ha già messo nel mirino il giocatore Alfredo“incendia” la bagarre di calcioper Jonathandisia per l’Inter che per lantus. Ecco le sue parole che lo tengono soprattutto nel mirino dei nerazzurri.– «L’Inter adesso, secondo me, sula parte Luis Henrique e le cose impostate da chiudere, vuole impostare il discorso Jonathan, che vi ripeto è un. Ma serve uno sconto e questo sconto deve arrivare. Quandofarà il giro delle parrocchie e si renderà conto che quei soldi non glieli danno, èche faccia uno sconto». .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pedullà spara a zero dopo Juve Empoli: «Primo tempo imbarazzante, in Serie C giocano meglio. Questi due bianconeri sono inutilizzabili, come se si giocasse in 9» - di Redazione JuventusNews24Pedullà spara a zero dopo Juve Empoli: il VIDEO con tutte le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la brutta sconfitta ed eliminazione della Juve dalla Coppa Italia, soffermandosi sulle prestazioni di alcuni bianconeri come Nico Gonzalez e Koopmeiners. Pedullà sulla Juventus: “Primo tempo imbarazzante, in Serie C giocano meglio. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, Albanese svela: «Osimhen o David in bianconero? Tutto dipende dal futuro di Vlahovic ma se devo spendere una moneta…» - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, Albanese svela sulle possibili mosse dei bianconeri in attacco: ecco cosa ha detto su David e Osimhen Il giornalista Giovanni Albanese ha fornito nuovi aggiornamenti per quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve nella prossima stagione in attacco. Il punto su David e sull’attaccante di proprietà del Napoli, Osimhen. MERCATO JUVE – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Juve, Kolo Muani a rischio: si segue la traccia David - Torino, 8 aprile 2025 – Un attaccante per la Juve nel mercato estivo, forse due. Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani sono sulla lente di ingrandimento per diversi motivi, ma entrambi potrebbero non vestire il bianconero la prossima stagione. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo non è decollata, l’attaccante francese, dopo un avvio sprint, si è eclissato tra prestazioni sotto tono e una discesa nelle gerarchie dopo l’arrivo di Igor Tudor. 🔗sport.quotidiano.net