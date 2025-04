Jeffrey D Morgan sul sequel di The Walking Dead Vedrete un Negan diverso forse per ultima volta

Jeffrey Dean Morgan anticipa in una recente intervista un "lato diverso" di Negan nella seconda stagione di "The Walking Dead: Dead City". Jeffrey Dean Morgan anticipa un Negan inedito nella seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, in arrivo il 4 maggio. L'attore promette nuove sfumature del suo iconico personaggio, in un mondo apocalittico sempre più complesso. Negan come non lo avete mai visto Il ritorno di The Walking Dead: Dead City si preannuncia come un vero e proprio viaggio nella metamorfosi di Negan. Jeffrey Dean Morgan, che dal 4 maggio riporterà in scena il suo celebre personaggio accanto a Lauren Cohan, ha raccontato ai microfoni di ScreenRant che la seconda stagione mostrerà "un lato diverso" dell'ex villain per eccellenza.

