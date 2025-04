Fiaccolata 25 aprile a Torino pugni calci e bandiere in faccia

Imolaoggi.it - Fiaccolata 25 aprile a Torino: pugni, calci, e bandiere in faccia Leggi su Imolaoggi.it Da una parte Radicali, Italia Viva, Azione e + Europa. Dall'altra i giovani del servizio d'ordine del corteo e alcuni membri di Anpi

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

Fiaccolata, musica e mostre per il 25 Aprile: gli appuntamenti a Torino per gli 80 anni della Liberazione - A Torino, le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione inizieranno giovedì 24 aprile, proponendo un fitto programma di iniziative che per 4 giorni mescoleranno ricordo storico, espressioni musicali e teatrali, coinvolgendo la cittadinanza. A seguire il calendario degli appuntamenti... 🔗torinotoday.it

25 aprile, manganellate alla fiaccolata di Torino: bloccati attivisti pro Pal e sindacati di base - Manganellate al corteo per la Festa della Liberazione, per impedire ai movimenti filopalestinesi, ai sindacati di base e ai centri sociali di salire sul palco. Accade a Torino dove al temine della fiaccolata organizzata dalla città la sera del 24 aprile, a cerimonia ultimata, i componenti dello spezzone “sociale” hanno provato a raggiungere il palco e sono stati respinti dalle cariche delle forze dell’ordine mentre la banda eseguiva l’inno d’Italia che chiudeva la manifestazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fiaccolata per il 25 Aprile a Torino, scontri tra antagonisti e polizia - Giovedì sera si sono verificati scontri a Torino, in piazza Castello, al termine della fiaccolata organizzata dalla città per il 25 Aprile. A cerimonia ultimata i componenti dello spezzone antagonista ... 🔗msn.com

Torino, pugni e colpi con le aste delle bandiere alla fiaccolata del 25 Aprile - Il fantoccio del primo cittadino in mimetica è stato fatto bersaglio con frutta marcia ieri sera dopo la manifestazione ... 🔗lastampa.it

Corteo a Torino alla vigilia del 25 aprile, scontri tra polizia e antagonisti - Al termine della manifestazione alcuni attivisti sono saliti sul palco in piazza Castello e sono venuti a contatto con le forze dell'ordine ... 🔗rainews.it