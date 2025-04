Lorenzo Amoruso e la proposta di matrimonio ad Afarin Mirzaei 8220Ho detto sì mille volte sì8221

mille volte sì". Leggi su Fanpage.it L'ex calciatore barese ha regalato un prezioso anello alla modella 33enne di origini persiane dopo una cena romantica, ricevendo un commosso "sì,sì".

