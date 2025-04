Bolzano 50enne massacra di botte la moglie la figlia 11enne chiede disperata l’intervento della Polizia

l’intervento urgente della Polizia perché gli agenti fermassero il padre che massacrava di botte la madre. È quanto successo ieri, 25 aprile, a Bolzano, dove una pattuglia della Questura ha fatto irruzione in un appartamento dopo aver ricevuto una chiamata da parte della figlia della vittima. L’uomo avrebbe lanciato contro la donna la caffettiera e un tavolino del soggiorno per poi schiaffeggiarla con violenza. A quanto è emerso, non erano nuovi gli episodi di violenza: la donna da tempo subiva le continue aggressioni del marito, ma non aveva mai denunciato per timore di conseguenze e per paura di perdere l’affidamento della figlia.Al momento del fatto, il padre della bambina, un bolzanino di 50 anni, era in stato d’ira e agitazione, e – da quanto si apprende – dopo aver continuato a minacciare di morte la moglie e la figlia, avrebbe iniziato ad assumere un comportamento aggressivo anche verso i poliziotti. Ilfattoquotidiano.it - Bolzano, 50enne massacra di botte la moglie: la figlia 11enne chiede disperata l’intervento della Polizia Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una bimba di 11 anni ha chiestourgenteperché gli agenti fermassero il padre cheva dila madre. È quanto successo ieri, 25 aprile, a, dove una pattugliaQuestura ha fatto irruzione in un appartamento dopo aver ricevuto una chiamata da partevittima. L’uomo avrebbe lanciato contro la donna la caffettiera e un tavolino del soggiorno per poi schiaffeggiarla con violenza. A quanto è emerso, non erano nuovi gli episodi di violenza: la donna da tempo subiva le continue aggressioni del marito, ma non aveva mai denunciato per timore di conseguenze e per paura di perdere l’affidamento.Al momento del fatto, il padrebambina, un bolzanino di 50 anni, era in stato d’ira e agitazione, e – da quanto si apprende – dopo aver continuato a minacciare di morte lae la, avrebbe iniziato ad assumere un comportamento aggressivo anche verso i poliziotti.

Se ne parla anche su altri siti

Agguato in strada a Bolzano all'ex compagna, minacce e botte per avere 100 euro: arrestato 50enne - A Bolzano, un uomo di 50 anni è stato arrestato per aggressione e rapina ai danni della sua ex compagna. Intervento tempestivo della Polizia. 🔗notizie.virgilio.it

Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, il campionato riparte da Bolzano - Si torna a giocare 56 giorni dopo la vittoria del derby contro Cingoli. Coach Guidotti: “I ragazzi sono pronti a battagliare” CHIARAVALLE, 6 febbraio 2024 – La Publiesse Chiaravalle torna in azione, 56 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’ultimo successo, il più bello, maturato nel derby casalingo contro la Macagi Cingoli. Bentornata Serie A Gold, si riparte. I biancoblu fanno visita al Bozen, sabato 7 febbraio alle ore 17. 🔗.com

Dramma della solitudine: 50enne trovato morto in casa - Dramma della solitudine a Monte San Giacomo, dove un 50enne è stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Di lui si erano perse le tracce da due giorni. L'intervento Questa mattina la donna che si occupa delle pulizie della casa, non riuscendo ad entrare, ha telefonato ai vigili... 🔗salernotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il padre massacra di botte la madre, bimba chiama la polizia e lo fa arrestare; Lo ferma mentre massacra di botte una donna: per vendetta gli incendia l’auto; 4 anni di violenze e persecuzioni, massacra di botte la compagna in mezzo alla strada, Le strappa gli orecchini e le ruba il cellulare. - Questura di Bolzano | Polizia di Stato; Massacra di botte e tenta di strangolare l’ex compagna: arrestato 35enne bolzanino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il padre massacra di botte la madre, bimba chiama la polizia e lo fa arrestare - A Bolzano una bambina di undici anni ha chiamato il 112 perché il padre stava picchiando la madre. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Questura che ha arrestato l'uomo. 🔗today.it

Bolzano, la Polizia arresta un 50enne per violenza domestica - La bambina di 11 anni ha telefonato alla Polizia per salvare la mamma picchiata dal papà. L’uomo aveva provato a picchiare anche gli agenti ... 🔗ladigetto.it

Bolzano, il padre picchia la madre: bambina di 11 anni chiama il 112 - A Bolzano una bambina di undici anni ha chiamato il 112 perché il padre stava picchiando la madre. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Questura che ha arrestato l'uomo. Piangendo disperata, la ... 🔗tg24.sky.it