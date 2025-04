La capitale nuova star cinematografica dopo la rivoluzione urbanistica e architettonica offre ai visitatori momenti di originale relax

Iodonna.it - La capitale - nuova star cinematografica dopo la rivoluzione urbanistica e architettonica - offre ai visitatori momenti di originale relax Leggi su Iodonna.it Vanno giustamente fieri delle proprie invenzioni, i norvegesi: le graffette, l’affetta-formaggi, l’elmo cornuto dei vichinghi, l’aerosol e le parole “sci” e “slalom”. È meno noto invece che in tempi recenti abbiano inventato un nuovo tipo di sauna. L’idea di partenza è la sauna galleggiante: una casetta di legno con ampie vetrate, poggiata su una zattera ormeggiata al pontile. Da un po’ di tempo si è diffusa – oltre che in Scandinavia – nel centro Europa, compresa la Svizzera, sul Lago di Ginevra. A Helsinki c’è una sauna finlandese che gira sulla ruota panoramica X Ma a Oslo, città di mare, hanno avuto un’idea in più: attaccarle ogni tanto un motore e trasformarla in un “centro benessere mobile”.

Basket A2. Libertas, la nuova era di Benvenuti: cuore, capitale e rinnovamento - Marco Benvenuti non ha perso tempo. Il neo presidente della Libertas Livorno ha intrapreso un'agenda fittissima che lo ha visto protagonista fin dal primo giorno. Tra i momenti più significativi, l'incontro all'Hotel Palazzo, dove, affiancato dal consulente sportivo Giulio Iozzelli, si è presentato ufficialmente a tifosi e stampa. Durante la conferenza stampa, Benvenuti ha espresso con passione il proprio impegno per la Libertas, definendo la squadra e il progetto "una parte di sé".

Only Murders in the Building 5: un'altra star si unisce all'impressionante cast della nuova stagione - Si allarga il cast della quinta stagione della serie che dovrebbe tornare in streaming su Disney Plus già la prossima estate Logan Lerman è stato ingaggiato per un ruolo ricorrente nella quinta stagione del dramedy vincitore di un Emmy, Only Murders in the Building, come ha confermato Variety. Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo di Lerman, ma l'attore va così ad aggiungersi alle altre gradi new entry del cast della quinta stagione già confermati: Renée Zellweger, Christoph Waltz e Keegan-Michael Key.

Doctor Who: il Dottore ha una nuova companion nel trailer della stagione 2 con star Ncuti Gatwa - Ad aprile arriverà su Disney+ la seconda stagione di Doctor Who con star Ncuti Gatwa, ecco il trailer che anticipa i dettagli delle nuove avventure. Doctor Who tornerà sugli schermi di Disney+ con gli episodi della seconda stagione con star Ncuti Gatwa e nel trailer si assiste al coinvolgimento della nuova companion. Nel video si scopre qualche anticipazione riguardante le prossime avventure del Signore del Tempo e alla reazione della giovane che viene coinvolta nei suoi viaggi nello spazio e nel tempo.

