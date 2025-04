Abusi su una sedicenne in comunità del Salento indagato operatore

comunità educativa in Salento indagato con l'accusa di aver abusato in più occasioni, da dicembre 2024 a febbraio di quest'anno, di una 16enne ospite della struttura. In una circostanza l'avrebbe stordita somministrandole degli psicofarmaci. L'uomo, di 31 anni, avrebbe anche minacciato la giovanissima perché non raccontasse nulla.L'indagine nei suoi confronti è stata aperta dopo la denuncia sporta ai carabinieri dai genitori dell'adolescente che ha deciso di raccontare tutto alla sua famiglia. Per cristallizzare le dichiarazioni della presunta vittima è stata anche avanzata la richiesta di un incidente probatorio ma l'udienza non è stata ancora fissata. L'uomo, attualmente, non sta lavorando nella comunità in attesa che la sua posizione venga chiarita.

