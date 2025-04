Colpo Napoli contatti con gli agenti Manna non si ferma più

Napoli è pronto ad aggiudicarsi un esterno d’attacco, Manna ha già avuto i primi contatti con l’agenteL’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha sicuramente contribuito a gelare il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Le parti non sembrano essere più solide come ad inizio matrimonio ed ora c’è bisogno di garanzie per continuare a lavorare insieme. Il mercato di gennaio non ha regalato al tecnico i frutti sperati. L’innesto di Okafor al posto del georgiano non ha entusiasmato, vedendo anche il minutaggio avuto a disposizione dal rossonero.Ora però il Napoli è pronto a fare sul serio e trovare un sostituto all’altezza, con gli occhi di Manna puntati su diversi esterni intriganti. Per alcuni però nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, con contatti avvenuti direttamente con l’agente del calciatore. Spazionapoli.it - Colpo Napoli, contatti con gli agenti: Manna non si ferma più Leggi su Spazionapoli.it In vista del calciomercato ilè pronto ad aggiudicarsi un esterno d’attacco,ha già avuto i primicon l’agenteL’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha sicuramente contribuito a gelare il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Le parti non sembrano essere più solide come ad inizio matrimonio ed ora c’è bisogno di garanzie per continuare a lavorare insieme. Il mercato di gennaio non ha regalato al tecnico i frutti sperati. L’innesto di Okafor al posto del georgiano non ha entusiasmato, vedendo anche il minutaggio avuto a disposizione dal rossonero.Ora però ilè pronto a fare sul serio e trovare un sostituto all’altezza, con gli occhi dipuntati su diversi esterni intriganti. Per alcuni però nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, conavvenuti direttamente con l’agente del calciatore.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione - Quest’estate potrebbe esserci un trasferimento incredibile che lascerebbe a bocca aperta i tifosi delle due squadre Il calciomercato non dorme mai. Anche nel bel mezzo della stagione, con le rispettive squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi, si susseguono a più non posso le voci su possibili trasferimenti che infiammeranno quello che succederà da qui a pochissimi mesi. Dalla Juventus al Napoli, l’incredibile colpo estivo: ha chiesto la cessione (Lapresse) – rompipallone. 🔗rompipallone.it

Napoli, cessione lampo: colpo di scena inaspettato - Napoli, la cessione adesso è ufficiale: il calciatore si trasferisce lontano dall’Europa Il Napoli è reduce dal pareggio contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato. Sono due, ora, i pari consecutivi per gli azzurri. Una doppia frenata proprio nel momento in cui andava spinto il piede sull’acceleratore, complice la sconfitta dell’Inter a Firenze nella gara di recupero. Ed invece i partenopei sono lì, non hanno allungato ma, anzi, hanno la possibilità di veder avvicinare l’Inter a -1 in caso stasera superi la Fiorentina nella gara di ritorno, match che sa molto di una sorta di ... 🔗rompipallone.it

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, contatti con l'agente di Zhegrova: la posizione del Lille; Al Napoli arriva Okafor, ma il post Kvaratskhelia è stato un disastro: sfumati 10 colpi; Ferguson, l'agente: Vorrebbe giocare nel Napoli! C'è stato un contatto, ecco quando; Calciomercato Napoli, Greenwood il colpo a sorpresa: ma ora la priorità sono le cessioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Colpo Napoli, contatti con gli agenti: Manna non si ferma più - In vista del calciomercato il Napoli è pronto ad aggiudicarsi un esterno d’attacco, Manna ha già avuto i primi contatti con l’agente L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha sicuramente contribuito a gelar ... 🔗informazione.it

Calciomercato, il Napoli fa sul serio per Frattesi, avviati i primi contatti - Il Napoli ha già una chiara idea dei costi e sta valutando quando affondare il colpo. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i contatti sono stati avviati. Il Napoli vuole fare un investimento ... 🔗forzazzurri.net

Napoli, 21enne ferito da un colpo di pistola a Fuorigrotta - Un ragazzo di 21 anni è stato ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco, intorno alle 20,30 a Fuorigrotta. Gli agenti della polizia sono intervenuti in via Cumana dopo la segnalazione di ... 🔗msn.com