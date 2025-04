Lorenzo Musetti parte bene a Madrid Etcheverry battuto di forza

Lorenzo Musetti esordisce con successo al Masters 1000 di Madrid. Il toscano supera per 7-6(3) 6-2, in un'ora e 46 minuti, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, mostrando di aver smaltito tutti i problemi della finale di Montecarlo, una forma invidiabile e, a livello stilistico, anche un inedito smanicato. Attesa ora per l'avversario, che potrebbe essere di nuovo il greco Stefanos Tsitsipas, se Jan-Lennard Struff non avrà nulla in contrario (ma, va detto, il tedesco nella capitale spagnola ha trascorsi positivi, a partire dalla finale del 2023).Nei primi game il piano tattico di Musetti è chiaro: cercare di non consentire a Etcheverry di entrare in campo, dove può diventare molto pericoloso. Arrivano subito le prime due palle break, ma è l'argentino a servire particolarmente bene per sventare il pericolo.

