Dote Scuola aperto il bando per libri di testo e borse di studio

Dote scuola, via alle domande da martedì 8 aprile: chi ne ha diritto e cosa si può acquistare - Milano – A partire da martedì 8 aprile 2025 sarà possibile presentare domanda di Dote Scuola-componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2025/2026, e Borse di Studio statali per l'anno scolastico 2024/2025, la misura con cui Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale Dote Scuola, le altre sono: 'Merito', per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; 'Buono Scuola' per sostenere la parità scolastica; 'Sostegno disabili', per coprire ... 🔗ilgiorno.it

IL CONTRIBUTO. C'è tempo fino al 22 maggio per le richieste a fondo perduto per libri e altri strumenti, da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro.

