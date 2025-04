Osimhen offerta shock 15 milioni per il bomber

offerta shock per Osimhen e il Napoli: ecco quanto è stato offerto all'attaccante nigerianoVictor Osimhen, nonostante il suo addio dall'Italia risalente a inizio stagione, continua a essere protagonista delle voci di mercato delle squadre italiane, con l'attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli interesse di innumerevoli squadre d'Europa e non solo.La Juventus, ancora alla ricerca di un bomber per il prossimo anno, ha l'attaccante nigeriano tra gli innesti più desiderati per la prossima finestra di mercato. La Vecchia Signora e Giuntoli non avranno però vita facile nelle trattative per il centravanti, con De Laurentis sicuramente contrariato nel "regalare" a poco uno dei suoi gioielli ai nemici partenopei per eccellenza.Ad aggiungersi alla difficoltà nelle trattative sono le offerte degli altri big club europei e non, pronti a investire per un giocatore che, come dimostrato anche a Napoli, cambia gli equilibri.

