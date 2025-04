Festa della Liberazione molto partecipata a Sansepolcro

Festa della Liberazione molto partecipata a SansepolcroUn 25 Aprile molto partecipato e ricco di contenuti quello celebrato a Sansepolcro. L’Amministrazione Comunale ha voluto connotare l’80esimo anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che hanno unito memoria storica, valori democratici e piena condivisione. La sala consiliare di Palazzo delle Laudi, gremita di pubblico al limite della capienza, ha ospitato il momento istituzionale con la cerimonia di commemorazione. molto applaudito il discorso dell’assessore Francesca Mercati, apprezzato l’intervento di Patrizia Fabbroni, presidente della locale sezione Anpi. Poi spazio ai giovani, con le letture sul tema di studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, miranti a trasmettere la memoria e a ribadire l’importanza dei valori su cui si fonda la Repubblica: libertà, democrazia, partecipazione e pace. Lanazione.it - Festa della Liberazione molto partecipata a Sansepolcro Leggi su Lanazione.it Arezzo, 26 aprile 2025 –Un 25 Aprilepartecipato e ricco di contenuti quello celebrato a. L’Amministrazione Comunale ha voluto connotare l’80esimo anniversariocon una serie di iniziative che hanno unito memoria storica, valori democratici e piena condivisione. La sala consiliare di Palazzo delle Laudi, gremita di pubblico al limitecapienza, ha ospitato il momento istituzionale con la cerimonia di commemorazione.applaudito il discorso dell’assessore Francesca Mercati, apprezzato l’intervento di Patrizia Fabbroni, presidentelocale sezione Anpi. Poi spazio ai giovani, con le letture sul tema di studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine, miranti a trasmettere la memoria e a ribadire l’importanza dei valori su cui si fonda la Repubblica: libertà, democrazia, partecipazione e pace.

