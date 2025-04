Libertas Livorno esame Fortitudo prima dei playout

Libertas Livorno ha conquistato il prezioso fattore campo nella post-season dei playout di serie A2 di basket. Resta da definire l’avversario, che sarà uno tra Nardò e Vigevano. Il coach amaranto Di Carlo non fa preferenze: «Nardò ha più talento, Vigevano più compattezza. Ma non conta chi incontreremo: la priorità è migliorare noi stessi, essere pronti emotivamente, sfruttare l’entusiasmo del nostro pubblico e vivere una partita alla volta».Intanto, per chiudere la stagione regolare, straordinariamente al Modigliani Forum, arriva la Fortitudo Bologna, una sfida dal sapore antico e nobile. Per Di Carlo è un test prezioso: «Affrontiamo una squadra che fa della fisicità e della tattica le sue armi principali. Le squadre di Caja sono toste, abbassano il ritmo e ti aggrediscono. Leggi su Corrieretoscano.it Grazie al successo ottenuto contro Urania Milano, laha conquistato il prezioso fattore campo nella post-season deidi serie A2 di basket. Resta da definire l’avversario, che sarà uno tra Nardò e Vigevano. Il coach amaranto Di Carlo non fa preferenze: «Nardò ha più talento, Vigevano più compattezza. Ma non conta chi incontreremo: la priorità è migliorare noi stessi, essere pronti emotivamente, sfruttare l’entusiasmo del nostro pubblico e vivere una partita alla volta».Intanto, per chiudere la stagione regolare, straordinariamente al Modigliani Forum, arriva laBologna, una sfida dal sapore antico e nobile. Per Di Carlo è un test prezioso: «Affrontiamo una squadra che fa della fisicità e della tattica le sue armi principali. Le squadre di Caja sono toste, abbassano il ritmo e ti aggrediscono.

