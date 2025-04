Dopo la doppia mastectomia sono sopravvissuta Non ho paura di invecchiare ma ho paura di morire perché ho ancora tanto da fare lo rivela Linda Evangelista

Linda Evangelista si è raccontata ad Harper’s Bazaar. L’ex modella 60enne ha spiegato come sia cambiata la sua vita con le cicatrici della doppia mastectomia e l’intervento per eliminare il “coolsculpting” (trattamento estetico non invasivo per eliminare il grasso localizzato, ndr) che le ha sfigurato il volto. Durante l’intervista la Evangelista ha sollevato anche la maglietta per mostrare i segni della delicata operazione al seno: “Sì, sono sopravvissuta anche a questo”.“Sto bene con la mia doppia mastectomia. – ha spiegato – Ho messo degli impianti molto piccoli. Quello che hanno tolto, l’ho rimesso in termini di centimetri cubici. Ho subito tutti quegli interventi ai polmoni e i cheloidi e tutte le cicatrici dei tubi toracici e la cicatrice del cesareo. Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la doppia mastectomia sono sopravvissuta. Non ho paura di invecchiare, ma ho paura di morire perché ho ancora tanto da fare”: lo rivela Linda Evangelista Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’indimenticabile e iconica top modelsi è raccontata ad Harper’s Bazaar. L’ex modella 60enne ha spiegato come sia cambiata la sua vita con le cicatrici dellae l’intervento per eliminare il “coolsculpting” (trattamento estetico non invasivo per eliminare il grasso localizzato, ndr) che le ha sfigurato il volto. Durante l’intervista laha sollevato anche la maglietta per mostrare i segni della delicata operazione al seno: “Sì,anche a questo”.“Sto bene con la mia. – ha spiegato – Ho messo degli impianti molto piccoli. Quello che hanno tolto, l’ho rimesso in termini di centimetri cubici. Ho subito tutti quegli interventi ai polmoni e i cheloidi e tutte le cicatrici dei tubi toracici e la cicatrice del cesareo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” - Linda Evangelista si prepara a compiere 60 anni mostrando le cicatrici della doppia mastectomia e degli interventi per il doppio mento. La supermodella confessa: "Non ho paura di invecchiare, ma non voglio morire perché ho ancora tanto da fare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Neonata morta a Brescia, 3 giorni dopo il ginecologo si suicida: s’indaga sul mistero della doppia tragedia - Una doppia, drammatica inchiesta, sembra legare Brescia e Trento. Nella città lombarda dieci medici risultano iscritti nel registro degli indagati per la morte di una neonata, venuta alla luce lo scorso 31 gennaio nell’ospedale di Desenzano del Garda. La gravidanza senza problemi, però, si trasforma in ultime ore difficili con un travaglio complicato: la piccola va in ipossia – una carenza di ossigeno nell’intero organismo – e viene trasportata in ambulanza all’ospedale di Brescia. 🔗secoloditalia.it

Roma-Cagliari, sull’Olimpico cala il silenzio: Dybala esce in lacrime dopo 10 minuti. Doppia tegola - L’argentino ko per un infortunio muscolare al 75?: inquadrato in panchina il suo volto non lascia presagire nulla di buono Pessime notizie per Claudio Ranieri, che dopo il gol di Dovbyk deve fare i conti con un infortunio che rischia di diventare pesantissimo. Dybala (LaPresse) – calciomercato.itAl 75? è infatti Paulo Dybala ad accasciarsi a terra per un problema muscolare. L’argentino era entrato una decina di minuti prima, al 64? al posto di Soulé nel triplo cambio dell’allenatore giallorosso. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: Non ho paura di invecchiare, ma di morire; Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è pe; Olivia Munn a un anno dalla mastectomia: L'operazione durò più del previsto, temevo per il mio bambino; Bianca Balti, dopo la mastectomia preventiva, la ricostruzione del seno, di cosa si tratta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia: «Non ho paura di invecchiare, ma di morire. La bellezza non è perfezione o giovinezza» - A pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, il 10 maggio 2025, Linda Evangelista si racconta in un’intervista a Harper’s Bazaar. In copertina, la supermodella mostra con orgoglio ... 🔗leggo.it

Linda Evangelista dopo la doppia mastectomia mostra le cicatrici: “Non ho paura di invecchiare, ma di morire” - Linda Evangelista si prepara a compiere 60 anni mostrando le cicatrici della doppia mastectomia e degli interventi per il doppio mento ... 🔗fanpage.it

Angelina Jolie rivela, ho subito una doppia mastectomia preventiva - L'annuncio della star di Hollywood è avvenuto attraverso il New York Times in un articolo nel quale l'attrice spiega di aver deciso di sottoporsi all'operazione chirurgica dopo avere appreso di ... 🔗quotidianosanita.it