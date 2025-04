Ucraina Putin avventura Kiev nel Kursk completamente fallita

Roma, 26 apr. (LaPresse) – "L'avventura del regime di Kiev nel Kursk è completamente fallita". Così il presidente russo, Vladimir Putin, commentando il rapporto del capo di stato maggiore delle forze di Mosca, Valerij Gerasimov, sulla liberazione della regione di Kursk dalle truppe ucraine. Putin ha spiegato che le "enormi perdite subite dal nemico" anche tra le truppe "più pronte al combattimento, addestrate ed equipaggiate, anche con modelli di equipaggiamento occidentali, delle forze delle Forze armate ucraine si rifletteranno sicuramente lungo l'intera linea di contatto di combattimento".

