Trump in Vaticano incontra Zelensky Macron e Starmer breve colloquio anche con Meloni

Trump torna sotto i riflettori internazionali. La Casa Bianca ha confermato che il presidente Usa ha incontrato Volodymyr Zelensky poco prima dell'inizio dei funerali in Vaticano. Gli Stati Uniti hanno parlato di una "discussione molto produttiva", ma ulteriori dettagli verranno rilasciati in seguito. Secondo Sky News, un secondo colloquio potrebbe svolgersi dopo le esequie.

