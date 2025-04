Un posto al sole Luca lascia il testamento a Giulia prima del peggioramento dell’Alzheimer

Giulia si troverà ad affrontare un momento di intensa emozione e profonda inquietudine nel momento in cui verrà a conoscenza del testamento di Luca, nelle puntate di Un posto al sole trasmesse dal 28 aprile al 2 maggio. Le anticipazioni rivelano che Luca, preoccupato per un possibile peggioramento della sua capacità mentale, deciderà di formalizzare .

