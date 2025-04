Scontri in corteo il 25 aprile feriti due poliziotti

feriti due poliziotti del reparto mobile negli Scontri con i manifestanti al corteo del 25 aprile. Come confermato dalla Questura, un agente ha riportato un trauma alla spalla con una prognosi di oltre tre settimane, l'altro lesioni guaribili in pochi giorni. Sono in corso indagini. Triesteprima.it - Scontri in corteo il 25 aprile: feriti due poliziotti Leggi su Triesteprima.it Sono rimastiduedel reparto mobile neglicon i manifestanti aldel 25. Come confermato dalla Questura, un agente ha riportato un trauma alla spalla con una prognosi di oltre tre settimane, l'altro lesioni guaribili in pochi giorni. Sono in corso indagini.

Torino,scontri al corteo per 25 aprile - 22.15 Scontri in Piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di Torino. 🔗servizitelevideo.rai.it

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Scontri a Bergamo durante il Corteo del 25 aprile, 7 agenti feriti: un denunciato - Corteo a Bergamo dove si sono radunate circa cinquemila persone. Si sarebbero verificati alcuni scontri tra sostenitori Pro Pal e agenti di polizia. Sette poliziotti sono rimasti feriti. Una persona è ... 🔗fanpage.it

Corteo 25 aprile, scontri a Trieste: fumogeni, bombe carta, petardi e manganellate. Cosa è successo. - TRIESTE – Momenti di tensione questa mattina durante il corteo per l’80° anniversario della Liberazione, partito dal quartiere di San Giacomo. Alcuni attivisti legati all’area antagonista si sono scon ... 🔗nordest24.it

Violenza al corteo del 25 aprile di Bergamo, 7 agenti feriti: polizia circondata da manifestanti pro-Palestina - Nel corteo per celebrare la Liberazione, un gruppetto della “Rete per la Palestina” ha provato ad avvicinarsi alla “Brigata ebraica” e le forze dell’ordine sono intervenute. Una persona è stata denunc ... 🔗msn.com