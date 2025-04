Inter Roma Ranieri sfida Inzaghi il tecnico giallorosso cerca la resa dei conti alla sua ultima a San Siro

Inter Roma di domani sarà anche Inzaghi contro Ranieri. Il tecnico giallorosso, con un passato anche sulla panchina nerazzurra, sarà alla sua ultima partita a San Siro (dato che ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da allenatore). Tuttosport si è soffermata su alcune rivincite che vorrebbe prendersi l'allenatore della squadra Romana.Inter Roma – «La vendetta, anche sportiva, è un piatto che va servito freddo. Claudio Ranieri, uomo e allenatore di antica nobiltà, non coverà certo sentimenti rancorosi. Ciò nondimeno, l'ultima in carriera – a meno di nuove sorprese – alla Scala del calcio rappresenterà l'occasione di chiudere un vecchio conto aperto col passato.

Cosa riportano altre fonti

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Inter bestia nera, per la Roma e per Ranieri: solo Mourinho ha vinto in 8 anni - L’ultimo periodo ha messo in mostra una Roma cinica e pratica con le “piccole”, cosa assolutamente non scontata e degna di nota, ma non sufficientemente coraggiosa e sbarazzina per fare la voce grossa con le big. Servirà dunque un atteggiamento diverso domenica a San Siro, con un’Inter stanca e colpita dai ko con Bologna e Milan in Coppa, per coltivare un sogno Champions League, al quale anche l’ex Walter Sabatini crede. 🔗sololaroma.it

Roma-Como 2-1, 30 punti con Ranieri: solo Inter e Napoli meglio - La serata di oggi 2 marzo è di festa per la Roma. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-1 in rimonta il Como, con un secondo tempo di cuore, grinta e carattere. La squadra è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale, grazie alle reti dei subentrati Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk. Un successo che non può che far felice Claudio Ranieri, artefice di un vero e proprio capolavoro sin dal suo arrivo sotto l’ombra del Colosseo. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

