Napoli giocherà domani sera con il Torino, ma prima bisogna segnalare delle grosse novità che arrivano direttamente dal calciomercato. Dopo aver battuto il Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto a scendere di nuovo in campo. Nella serata di domani, infatti, gli azzurri saranno protagonisti della gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.Il Napoli, ovviamente, deve assolutamente battere i granata per continuare la propria lotta scudetto. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna registrare alcune dichiarazioni di un giocatore che sanno d’addio. Elia Caprile è netto: “Giocare al Maradona è stato il coronamento di un sogno”Elia Caprile, esattamente ai microfoni ufficiali della Lega di Serie A, ha infatti parlato così:“Mio padre è napoletano e, dunque, ho sempre vissuto la città. Spazionapoli.it - Napoli, le parole sanno d’addio: ecco l’annuncio Leggi su Spazionapoli.it Ilgiocherà domani sera con il Torino, ma prima bisogna segnalare delle grosse novità che arrivano direttamente dal calciomercato. Dopo aver battuto il Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, ildi Antonio Conte è pronto a scendere di nuovo in campo. Nella serata di domani, infatti, gli azzurri saranno protagonisti della gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli.Il, ovviamente, deve assolutamente battere i granata per continuare la propria lotta scudetto. Tuttavia, in attesa della gara contro il Torino, in casa partenopea bisogna registrare alcune dichiarazioni di un giocatore che. Elia Caprile è netto: “Giocare al Maradona è stato il coronamento di un sogno”Elia Caprile, esattamente ai microfoni ufficiali della Lega di Serie A, ha infatti parlato così:“Mio padre è napoletano e, dunque, ho sempre vissuto la città.

“Napoli in difficoltà”, parole che sanno di verdetto definitivo: l’opinione - Calcio Napoli ultimissime – Sulla squadra di Antonio Conte bisogna segnalare delle dichiarazioni che hanno diviso molto importanti. Dopo aver vinto sette partite consecutive, di fatto, il Napoli ha rimandato per due volte l’appuntamento con il successo. Gli azzurri, infatti, hanno prima pareggiato con la Roma e poi con l’Udinese. Archiviate queste due partite, concluse con un risultato deludente per i partenopei, il Napoli è atteso da un’altra gara importante. 🔗spazionapoli.it

“Il Napoli potrebbe rallentare”, l’annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole! - Annuncio agghiacciante su Conte, con il Napoli che ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnico Il Napoli sta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto, senza più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi. 🔗spazionapoli.it

Napoli, sparatoria a San Giovanni prima della via Crucis. Le parole di don Battaglia: «Ora basta spari e violenza» - Cambio di programma all?ultimo momento. Il cardinale sposta la veglia del sabato santo dalla Cattedrale alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, dopo la... 🔗ilmattino.it

