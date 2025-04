Ubriachi chiedono aiuto alla polizia per una lite in famiglia a Mantova poi aggrediscono gli agenti

polizia di Stato interviene per furto, aggressioni e detenzione di armi. Notizie.virgilio.it - Ubriachi chiedono aiuto alla polizia per una lite in famiglia a Mantova, poi aggrediscono gli agenti Leggi su Notizie.virgilio.it Cinque arresti e due deferimenti durante le festività pasquali: ladi Stato interviene per furto, aggressioni e detenzione di armi.

