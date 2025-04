Chiedo scusa ma… Imprevisto durante il telegiornale Enrico Mentana si ferma e riprende la regia

Enrico Mentana. Nel corso della trasmissione, un servizio sulle celebrazioni per la Festa della Liberazione è stato trasmesso senza audio, lasciando le immagini delle manifestazioni prive del commento giornalistico previsto. Il direttore, che aveva appena richiamato la "sobrietà" richiesta dal Governo per i cinque giorni di lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, si è trovato a fronteggiare un silenzio prolungato in diretta.Dopo alcuni istanti di evidente tensione, con Mentana che scrutava la regia con aria contrariata, il conduttore ha preso la parola con il suo consueto piglio: "scusate, ma c'è chi da un altro punto di vista non è sobrio in regia. Mancava una pista audio per gli amanti delle questioni tecniche.

Frattesi si rivolge ai tifosi dopo Inter Udinese: «Vi chiedo scusa se sembro spento, ma chi mi conosce sa…» – FOTO - di RedazioneFrattesi, il centrocampista nerazzurro si è lasciato andare a un piccolo sfogo sul suo profilo Instagram dopo la fine del match contro l’Udinese Davide Frattesi ha recentemente condiviso un messaggio sui social per rivolgersi ai tifosi dopo la vittoria dell’Inter per 2-1 contro l’Udinese. Nel post, il centrocampista ha espresso una certa preoccupazione riguardo al suo stato d’animo, affermando: «Oggi era troppo importante… Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento , ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo. 🔗internews24.com

Fagioli: "Chiedo scusa a chi ho coinvolto, ma ho pagato e adesso merito rispetto" - Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha deciso di affidare ai propri canali social un lungo messaggio in seguito alla riapertura... 🔗calciomercato.com

Zelensky: “Dispiace per lo scontro, ma non chiedo scusa a Trump”. Oggi volerà a Londra. Il retroscena: “Per un’ora in attesa di riprendere l’incontro” - Nello Studio Ovale, davanti ai media americani e in mondovisione i due leader alzano la voce. Il presidente Usa: “O fai l’accordo o noi siamo fuori!”. Per un’ora il presidente ucraino avrebbe aspettato di riprendere l’incontro. Poi l’intervista a Fox news. Oggi volerà a Londra. L'articolo Zelensky: “Dispiace per lo scontro, ma non chiedo scusa a Trump”. Oggi volerà a Londra. Il retroscena: “Per un’ora in attesa di riprendere l’incontro” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

