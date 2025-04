Papa Zelensky ottimo incontro con Trump speriamo in risultati concreti

ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto Donald Trump prima dei funerali di Papa Francesco a San Pietro. “Proteggere la vita del nostro popolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra. Un incontro molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico se raggiungeremo risultati congiunti”, ha aggiunto. Lapresse.it - Papa: Zelensky, ottimo incontro con Trump, speriamo in risultati concreti Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – “. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu.insu tutto ciò che abbiamo trattato”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr, dopo aver visto Donaldprima dei funerali diFrancesco a San Pietro. “Proteggere la vita del nostro popolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra. Unmolto simbolico che ha il potenziale per diventare storico se raggiungeremocongiunti”, ha aggiunto.

Su altri siti se ne discute

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta The post Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

L’inesistente articolo di Politico usato per colpire Zelensky sfruttando la morte di Papa Francesco - Circola lo screenshot di un presunto articolo di Politico riguardante una presunta smentita del Vaticano su un’ultima telefonata tra Papa Francesco e il presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riportato nell’immagine, i media ucraini avrebbero strumentalizzato la morte del pontefice per sostenere che, nei suoi ultimi interventi privati, avesse espresso sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina e contro l’invasore russo. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Incontro tra Trump e Zelensky prima dei funerali del Papa; Trump: colloquio con Zelensky, Macron e Starmer nella Basilica. La Casa Bianca: molto produttivo; Zelensky a Roma per Papa Francesco, possibile incontro con Trump; Funerali Papa Francesco, incontro Zelensky e Trump in Vaticano prima della messa: previsto un secondo vertice oggi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Casa Bianca: incontro Trump-Zelensky "molto produttivo". Possibile nuovo colloquio dopo i funerali - Possibile nuovo colloquio Trump-Zelensky dopo funerali Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky potrebbero avere un secondo colloquio al termine dei funerali di Papa Fr ... 🔗msn.com

UCRAINA - Zelensky e Trump, concordato un secondo incontro - Zelensky e Trump "si sono accordati" per un secondo incontro oggi. Lo riferisce il portavoce della presidenza ucraina. Zelensky ha avuto un incontro a margine dei funerali del papa con Trump, Macron e ... 🔗napolimagazine.com

Trump, missione compiuta a Roma: funerali del Papa e incontro con Zelensky - Una 'missione' di 12 ore o poco più, Donald Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, arrivato nella Capitale attorno alle 23 del 25 aprile, oggi ha ... 🔗msn.com