Salerno Una tela per Papa Francesco l’omaggio di Fernando Mangone nel giorno del funerale

Papa Francesco. È l'omaggio che il pittore salernitano Fernando Mangone ha voluto dedicare al pontefice nel giorno del suo funerale. L'artista ha realizzato una tela intensa che ritrae l'incontro tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, simbolo di unità, continuità spirituale e speranza."Con quest'opera – spiega Mangone – ho voluto rendere omaggio a un uomo che ha fatto della semplicità e dell'amore universale il suo linguaggio. Papa Francesco è stato per tutti noi un faro di speranza, di pace e di giustizia".Nel dipinto, l'abbraccio tra i due Papi si carica di significati profondi, richiamando i valori che hanno segnato il pontificato di Francesco: la fratellanza, la lotta per un mondo più giusto, la difesa dei più deboli. Gesti emblematici, come quello del 27 marzo 2020, quando il Papa argentino salì da solo sotto la pioggia sul sagrato di una Piazza San Pietro deserta, hanno scolpito un'epoca nella storia della Chiesa.

