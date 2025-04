Thuram preoccupa a rischio anche con il Barcellona

Barcellona. In particolare, Inzaghi spera di poter recuperare anche Marcus Thuram, elemento fondamentale nello scacchiere offensivo nerazzurro.Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione dell’attaccante francese, spiegando che le possibilità di vederlo in campo in Champions League sono ridotte. Di conseguenza, nel match di campionato contro la Roma, potrebbe essere Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, mentre Marko Arnautovic — che non è stato inserito nella lista UEFA a causa della presenza dell’ex Lazio — sarebbe poi pronto a partire titolare nella sfida di ritorno contro il Barcellona. Ilnerazzurro.it - Thuram preoccupa, a rischio anche con il Barcellona Leggi su Ilnerazzurro.it I recuperi di Piotr Zielinski e Denzel Dumfries rappresentano sicuramente una buona notizia per Simone Inzaghi, che potrà contare su due pedine importanti in vista dei prossimi impegni. Tuttavia, l’allenatore dell’Inter non è ancora completamente soddisfatto: l’obiettivo è svuotare l’infermeria del tutto, soprattutto in vista della sfida di mercoledì contro il. In particolare, Inzaghi spera di poter recuperareMarcus, elemento fondamentale nello scacchiere offensivo nerazzurro.Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sulla situazione dell’attaccante francese, spiegando che le possibilità di vederlo in campo in Champions League sono ridotte. Di conseguenza, nel match di campionato contro la Roma, potrebbe essere Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, mentre Marko Arnautovic — che non è stato inserito nella lista UEFA a causa della presenza dell’ex Lazio — sarebbe poi pronto a partire titolare nella sfida di ritorno contro il

Altre fonti ne stanno dando notizia

Deschamps spiega: «24 convocati? C’è il rischio squalifica e anche la questione legata a Thuram…» - di RedazioneIl commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha spiegato il motivo della convocazione di Thuram e della scelta di chiamarne 24 Ha fatto un po’ discutere la decisione di Didier Deschamps di convocare 24 calciatori invece dei soliti 23 per i prossimi impegni della nazionale francese. Tra i calciatori dell’Inter spiccano le presenze di Bejamin Pavard e, soprattutto, di Marcus Thuram: il centravanti nerazzurri è infatti alle prese con un problema alla caviglia che si porta dietro da tempo. 🔗internews24.com

Inter, Carlos Augusto e Thuram a rischio per il Genoa. Asllani insidia Calhanoglu. Inzaghi testa i diffidati tra i titolari - Il tema di giornata in casa Inter è quello relativo ai diffidati: Bastoni, Barella e Mkhitaryan, spendendo un giallo contro il Genoa, salterebbero... 🔗calciomercato.com

Thuram Inter, presenza a rischio per il derby di Coppa Italia? Le ultime sulle condizioni - di RedazioneThuram Inter, presenza a rischio per il derby di Coppa Italia? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante francese Tutto pronto per la sfida di domani sera, che vedrà l’Inter di Inzaghi sfidare il Milan, nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Come riporta il giornalista Tancredi Palmeri, ci sarebbero da monitorare le condizioni di Marcus Thuram, uscito con un piede gonfio dalla sfida contro l’Udinese. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Coppa Italia, il derby si gioca. Inter, 3 assenti: quando rientra Thuram? Le top news del 21 aprile; Tegola Inter: derby a rischio per il big, guai per Inzaghi; Thuram, infortunio non preoccupa. Ma salta anche il Milan? I tempi di recupero – Sky; Inter, il rischio di perdere il big è concreto: ecco come evitarlo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Thuram a rischio per Barcellona-Inter. In Spagna si parla di ‘pretattica’ - Marcus Thuram è in dubbio per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalla Spagna si parla di una precisa strategia condotta dal tecnico Simone Inzag ... 🔗informazione.it

Inter, la settimana della verità: con Roma e Barcellona in palio la stagione. Il nodo Thuram e le critiche al club - Sfumato il sogno triplete, l'Inter si gioca tutto nei 180 minuti contro Roma e Barcellona: le spine di Inzaghi post derby e il punto interrogativo su Thuram. 🔗sport.virgilio.it

Thuram, infortunio non preoccupa. Ma salta anche il Milan? I tempi di recupero – Sky - In casa Inter si fa sempre più centrale il tema legato alle condizioni fisiche di Marcus Thuram. Dopo l’affaticamento agli adduttori della coscia sinistra - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it