L’Amico Fedele il trailer del film con Naomi Watts

L'Amico Fedele: il trailer del film con Naomi Watts

Universal ha diffuso il trailer di L'Amico Fedele scritto e diretto da David Siegel e Scott McGehee, con protagonista Naomi Watts.

Dopo l'improvvisa scomparsa del suo più caro amico e mentore, Iris, autrice e insegnante di scrittura a New York, si ritrova a dover custodire sia l'eredità letteraria dell'uomo sia il suo amatissimo alano, Apollo. Pur con molte esitazioni, Iris accoglie il gigantesco cane nel suo minuscolo appartamento di Manhattan, instaurando con lui un legame sorprendente e profondo, anche se la presenza imponente di Apollo finisce per stravolgere i suoi impegni professionali e la sua quotidianità. Insieme, questa strana coppia comincia lentamente a elaborare il lutto condiviso, intraprendendo un inaspettato percorso verso l'accettazione e la guarigione.

