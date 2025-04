Tudor in bilico e acquisto strapagato Guai seri alla Juventus ESCLUSIVO

La battuta d'arresto al 'Tardini' contro il Parma ha fatto ritornare i fantasmi in casa bianconera nella corsa a un piazzamento tra le prime quattro in campionato. Il mancato accesso in Champions stravolgerebbe i piani della 'Vecchia Signora' in vista della prossima stagione, come rimarca Filippo Bonsignore intervenendo nel nuovo episodio di 'Juve Zone' in onda sul canale You Tube di Calciomercato.it: "alla squadra di Parma non do troppe chance, quella vista nelle scorse tre partite invece ha molte più possibilità.

