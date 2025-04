Fedriga al Expo di Osaka Giappone partner strategico

Giappone significa anzitutto riaffermare, in un quadro internazionale caratterizzato da incertezze, la volontà del sistema delle Regioni, e del mondo produttivo che esso rappresenta, di governare il proprio futuro: una volontà che si esprime, nel caso specifico. Pordenonetoday.it - Fedriga all'Expo di Osaka: "Giappone partner strategico" Leggi su Pordenonetoday.it "Consolidare le relazioni con ilsignifica anzitutto riaffermare, in un quadro internazionale caratterizzato da incertezze, la volontà del sistema delle Regioni, e del mondo produttivo che esso rappresenta, di governare il proprio futuro: una volontà che si esprime, nel caso specifico.

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka - Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per ammirare da vicino il genio visionario dell’artista e inventore rinascimentale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Fedriga all'Expo di Osaka: "Giappone partner strategico" - Il presidente si trova nell'estremo oriente. Con lui l'assessore Bini. "Dobbiamo farci conoscere, dobbiamo raccontare le specificità del nostro territorio, dobbiamo sviluppare relazioni di lungo perio ... 🔗triesteprima.it

Fedriga al Padiglione Italia, 'rafforzare l'intesa col Giappone' - "Il Giappone è un partner strategico per l'Italia e dobbiamo, anche partendo dai territori, quindi dalle regioni, rafforzare questi legami, ovvero favorire opportunità di investimenti reciproci". (ANS ... 🔗msn.com