Ti devi dare una calmata Brigitta furiosa e Benedicta se ne va lite a The Couple tra le sorelle Boccoli

Couple”, le tensioni tra Benedicta e Brigitta Boccoli sono esplose in maniera clamorosa, catturando immediatamente l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Dopo una sfida affrontata nella temuta White Room, le due sorelle, da sempre molto legate, si sono ritrovate ai ferri corti in uno scontro acceso e, a tratti, velenoso. La scena si è aperta con Benedicta che, visibilmente nervosa e infastidita, ha chiesto alla sorella: “Parlo davanti a tutti o parliamo io e te?”, rivelando così quanto la situazione fosse già sfuggita di mano. Ma il confronto, invece di stemperarsi, si è ulteriormente infiammato sotto gli occhi di tutti.Benedicta, senza troppi giri di parole, ha raccontato agli altri il motivo della lite, sottolineando il suo disappunto per l’atteggiamento di Brigitta durante la divisione dei compiti nella prova. Leggi su Caffeinamagazine.it All’interno del reality “The”, le tensioni trasono esplose in maniera clamorosa, catturando immediatamente l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Dopo una sfida affrontata nella temuta White Room, le due, da sempre molto legate, si sono ritrovate ai ferri corti in uno scontro acceso e, a tratti, velenoso. La scena si è aperta conche, visibilmente nervosa e infastidita, ha chiesto alla sorella: “Parlo davanti a tutti o parliamo io e te?”, rivelando così quanto la situazione fosse già sfuggita di mano. Ma il confronto, invece di stemperarsi, si è ulteriormente infiammato sotto gli occhi di tutti., senza troppi giri di parole, ha raccontato agli altri il motivo della, sottolineando il suo disappunto per l’atteggiamento didurante la divisione dei compiti nella prova.

