Papa lungo applauso accompagna il ritorno della bara nella basilica

Papa Francesco e un lungo applauso per accompagnare il ritorno della bara nella basilica di San Pietro, in attesa dell'ultimo viaggio che porterà alla tumulazione nella basilica di Santa Maria Maggiore.Il feretro, sorretto da quattordici sediari, è stato sollevato e mostrato alle decine di migliaia di fedeli che hanno assistito al rito funebre. Un momento di grande commozione; tutti si sono alzati dalla piazza e hanno accompagnato battendo le mani la bara nel percorso fino all'interno della basilica. Nelle immagini il passaggio davanti ai leader che applaudono, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky.Di sottofondo i canti del coro dei cantori della Cappella Sistina e il suono delle campane a morto della basilica Vaticana. Quotidiano.net - Papa, lungo applauso accompagna il ritorno della bara nella basilica Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Applausi alla fine dei funerali diFrancesco e unperre ildi San Pietro, in attesa dell'ultimo viaggio che porterà alla tumulazionedi Santa Maria Maggiore.Il feretro, sorretto da quattordici sediari, è stato sollevato e mostrato alle decine di migliaia di fedeli che hanno assistito al rito funebre. Un momento di grande commozione; tutti si sono alzati dalla piazza e hannoto battendo le mani lanel percorso fino all'interno. Nelle immagini il passaggio davanti ai leader che applaudono, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky.Di sottofondo i canti del coro dei cantoriCappella Sistina e il suono delle campane a mortoVaticana.

