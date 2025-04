Qualifiche MotoGP Spagna Quartararo sorprende tutti è pole davanti a Marquez e Bagnaia

MotoGP regala sorprese e colpi di scena, alcuni anche difficili da pronosticare. A Jerez de la Frontera, per la prima volta da inizio anno, infatti Marc Marquez non sarà il primo pilota sulla griglia di partenza, la pole position la conquista infatti la Yamaha di Fabio Quartararo. L'ultima volta era in Indonesia nel 2022 per il francese sulla prima casella della griglia, chiuso il digiuno di pole più lungo della storia di Yamaha in top class del Motomondiale. Alle spalle del diavoletto francese però Marc Marquez è pronto a fare da avvoltoio, con Bagnaia terzo a completare la prima fila. In ottica Mondiale invece è quarto Alex Marquez. Per gli italiani Morbidelli quinto, Di Giannantonio ottavo e Bezzecchi undicesimo con l'Aprilia. Sport.quotidiano.net - Qualifiche MotoGP Spagna: Quartararo sorprende tutti, è pole davanti a Marquez e Bagnaia Leggi su Sport.quotidiano.net Jerez de la Frontera 26 aprile 2025 - Il debutto in Europa dellaregala sorprese e colpi di scena, alcuni anche difficili da pronosticare. A Jerez de la Frontera, per la prima volta da inizio anno, infatti Marcnon sarà il primo pilota sulla griglia di partenza, laposition la conquista infatti la Yamaha di Fabio. L'ultima volta era in Indonesia nel 2022 per il francese sulla prima casella della griglia, chiuso il digiuno dipiù lungo della storia di Yamaha in top class del Motomondiale. Alle spalle del diavoletto francese però Marcè pronto a fare da avvoltoio, conterzo a completare la prima fila. In ottica Mondiale invece è quarto Alex. Per gli italiani Morbidelli quinto, Di Giannantonio ottavo e Bezzecchi undicesimo con l'Aprilia.

