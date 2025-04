Classifica Radio 18 24 aprile Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali in vetta con Bottiglie Vuote

Classifica Radio della settimana dal 18 al 24 aprile elaborata da Earone, ha un podio tutto nuovo nel quale i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, sono gli unisci artisti nostrani presenti insieme a Doechii ed Ed Sheeran.Ad aprire la top ten, alla #10 Lady Gaga con Abracadabra, in discesa dalla #5. Il brano è il terzo singolo estratto da Mayehm, settimo album della popstar pubblicato lo scorso 7 marzo. Il video già diventato iconico, ha superato i 100milioni di views su Youtube. La new entry più alta della settimana è Amor di Achille Lauro, che troviamo alla #9: il singolo definito focus track dell’album Comuni Mortali racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati “Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”. Perde cinque posizioni e scivola dalla #3 alla #8 Alibi di Tananai: scritta dallo stesso artista con Paolo Antonacci, Enrico Wolfgang e Leonardo Cavion fa parte della colonna sonora insieme a Booster del film L’Amore In Teoria nelle sale dal 24 aprile. Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 18-24 aprile: Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali in vetta con “Bottiglie Vuote” Leggi su Metropolitanmagazine.it Ladella settimana dal 18 al 24elaborata da Earone, ha un podio tutto nuovo nel quale ie Max, sono gli unisci artisti nostrani presenti insieme a Doechii ed Ed Sheeran.Ad aprire la top ten, alla #10 Lady Gaga con Abracadabra, in discesa dalla #5. Il brano è il terzo singolo estratto da Mayehm, settimo album della popstar pubblicato lo scorso 7 marzo. Il video già diventato iconico, ha superato i 100milioni di views su Youtube. La new entry più alta della settimana è Amor di Achille Lauro, che troviamo alla #9: il singolo definito focus track dell’album Comuni Mortali racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati “Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”. Perde cinque posizioni e scivola dalla #3 alla #8 Alibi di Tananai: scritta dallo stesso artista con Paolo Antonacci, Enrico Wolfgang e Leonardo Cavion fa parte della colonna sonora insieme a Booster del film L’Amore In Teoria nelle sale dal 24

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oroscopo Paolo Fox dal 18 al 20 aprile 2025: previsioni e classifica del weekend - Andiamo a vedere le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox nel weekend dal 18 al 20 aprile 2025. La classifica L'articolo Oroscopo Paolo Fox dal 18 al 20 aprile 2025: previsioni e classifica del weekend proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Classifica Radio, in testa “Cuoricini” dei Coma Cose - La Classifica Radio stilata da Earone della week n11 del 2025 ha un podio tutto sanremese, nel quale troviamo i Coma Cose, The Kolors ed Olly. Stabile alla #10, Fuorilegge di Rose Villain, singolo apripista di Radio Vega, terzo lavoro in studio dell’artista pubblicato il 14 marzo: alla realizzazione del brano hanno collaborato Federica Abbate, Nicola Lazzarin ed il marito Sixpm (Andrea Ferrara), tra i produttori dell’album insieme ad Okgiorgio. 🔗metropolitanmagazine.it

Oroscopo Paolo Fox del 18 marzo 2025: le previsioni e la classifica di oggi - Paolo Fox torna con la sua classifica e le previsioni dell'oroscopo di martedì 18 marzo 2025. Ecco cosa dicono le Stelle L'articolo Oroscopo Paolo Fox del 18 marzo 2025: le previsioni e la classifica di oggi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Classifiche Airplay, novità 24 aprile: Pinguini e Pezzali primi; Classifica radio Earone - settimana 17: Pinguini e Max Pezzali al comando, Achille Lauro e Ultimo tra le novità; Classifica Radio 2025, settimana 17: primi i Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali; I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali con “Bottiglie vuote” salgono in vetta alla Classifica Airplay Radio settimanale a cura di EarOne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Classifica radio più interattive sui social: post Sanremo si sgonfiano tutte ma non Radio 24 - Con il 2025 ha debuttato qui su Primaonline la nuova classifica delle radio più attive sui social che offre ogni mese due infografiche: una composta Top video views e interazioni, l’altra dai ... 🔗msn.com

Classifica radio più interattive sui social: post Sanremo si sgonfiano tutte ma non Radio 24 - Con il 2025 ha debuttato qui su Primaonline la nuova classifica delle radio più attive sui social che offre ogni mese due infografiche: una composta Top video views e interazioni, l’altra dai Top best ... 🔗primaonline.it