Papa in corso bilaterale Zelensky Macron

corso un bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo annuncia Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, in un post su X, postando la foto dei due leaeder seduti a un tavolino al termine dei funerali di Papa Francesco. Lapresse.it - Papa: in corso bilaterale Zelensky-Macron Leggi su Lapresse.it Milano, 26 apr. (LaPresse) – È ora inuntra il presidente francese Emmanuele l’omologo ucraino Volodymyr. Lo annuncia Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, in un post su X, postando la foto dei due leaeder seduti a un tavolino al termine dei funerali diFrancesco.

Ne parlano su altre fonti

"Quadro complesso". Nuovo bollettino per il Papa: ha la polmonite bilaterale - Il pontefice è ricoverato da cinque giorni al policlinico Gemelli di Roma. Annullati gli impegni fino a domenica 23 febbraio 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco e la polmonite bilaterale, Andreoni: «Decisive le prossime ore. Possibili scompensi agli altri organi» - «Le prossime ore saranno decisive» dice il professor Massimo Andreoni, professore emerito all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società... 🔗ilmessaggero.it

Salute di Papa Francesco: “Quadro complesso” a causa di polmonite bilaterale - Il nuovo bollettino sulla salute di Papa Francesco evidenzia un “quadro complesso” derivante dagli esami di laboratorio, dalla radiografia del torace e dalle sue condizioni cliniche. Il Santo Padre è stato diagnosticato con una “polmonite bilaterale”. La nota diffusa dalla Santa Sede spiega che “l’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, ha richiesto l’uso di terapia cortisonica e antibiotica, complicando il trattamento”. 🔗laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'addio a Francesco, 250 mila a San Pietro. Lanci di rose al corteo. Feretro a Santa Maria Maggiore - Trump lascia Roma dopo i funerali; Funerale di Papa Francesco, Zelensky in abito nero e senza uniforme militare: applausi all'arrivo in piazza San Pietro; Trump e Zelensky, incontro a San Pietro prima dei funerali del papa. Casa Bianca: «Vertice produttivo». Colloq; La tumulazione di papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Ai funerali 250mila persone. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

In corso bilaterale tra Zelensky e Macron - E' in corso a Roma un bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron "per ulteriori sforzi di pace". Lo riporta il ministro degli Esteri ucraino, ... 🔗ansa.it

Funerali di Papa Francesco: l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky - Melania, in occasione del suo 55esimo compleanno, è presente ai funerali di Papa Francesco a Roma con il marito Donald Trump: l'arrivo in Vaticano e le prime dichiarazioni del presidente USA. 🔗notizie.it

Trump e Zelensky a Roma per il Papa: voci di un possibile bilaterale dopo i funerali - Piazza San Pietro è pronta ad accogliere i giganti della Terra, che hanno raggiunto Roma per omaggiare Papa Francesco con ultimo saluto e ... 🔗iltempo.it