Aggressioni al Istanbul city di via Roma la Questura emette due daspo urbano

Istanbul city di via Roma, e la sua famiglia, arrivando perfino a picchiare il suo figlioletto, di neppure venti mesi. Per due cittadini marocchini di circa 30 anni. Trevisotoday.it - Aggressioni all'Istanbul city di via Roma, la Questura emette due daspo urbano Leggi su Trevisotoday.it Per settimane hanno malmenato, minacciato e tenuto in scacco Halil Meral, il titolare del chiosco di vendita di kebab e pizza, l'di via, e la sua famiglia, arrivando perfino a picchiare il suo figlioletto, di neppure venti mesi. Per due cittadini marocchini di circa 30 anni.

