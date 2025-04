Sebastian Monguzzi chi era il motociclista morto in un incidente davanti alla moglie

Sebastian Monguzzi, 55 anni, è morto in un tragico incidente in moto avvenuto venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso, in Brianza. L'uomo, residente a Lazzate, è deceduto all'ospedale San Gerardo di Monza dove era stato accompagnato dai mezzi del. Milanotoday.it - Sebastian Monguzzi, chi era il motociclista morto in un incidente davanti alla moglie Leggi su Milanotoday.it La moto che perde il controllo e si schianta., 55 anni, èin un tragicoin moto avvenuto venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso, in Brianza. L'uomo, residente a Lazzate, è deceduto all'ospedale San Gerardo di Monza dove era stato accompagnato dai mezzi del.

La tragedia di Lazzate, Sebastian Monguzzi morto in moto, il figlio morì investito da un’auto a 10 anni - Sebastian Monguzzi, morto ieri sera nell’incidente stradale tra Lazzate e Misinto, aveva perso il figlio nel 2011 in un alro incidente stradale. La tragedia che scuote Lazzate in queste ore, ha colpito una famiglia già segnata da un grande dolore, come ricordato dal sindaco di Lazzate, Andrea Monti. Il pensiero del sindaco Andrea Monti per [...] 🔗ilnotiziario.net

Sebastian Monguzzi, 55 anni di Lazzate, è morto dopo l’incidente in moto a Lentate - Non ce l’ha fatta Sebastian Monguzzi, il 55enne di Lazzate rimasto coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso. L’uomo è morto circa un’ora dopo il ricovero in ospedale. Incidente in moto vicino a casa con la moglie davanti in auto Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri [...] 🔗ilnotiziario.net

