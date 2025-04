Pronto soccorso del Garibaldi centro guardia giurata aggredita per aver tentato di sedare una lite

guardia giurata della Mondialpol Security è stata aggredita presso il Pronto soccorso del Garibaldi centro, riportando la perforazione del timpano a seguito di un violento colpo ricevuto durante un tentativo di sedare una lite tra parenti all’interno della struttura ospedaliera. A renderlo. Cataniatoday.it - Pronto soccorso del Garibaldi centro, guardia giurata aggredita per aver tentato di sedare una lite Leggi su Cataniatoday.it Unadella Mondialpol Security è statapresso ildel, riportando la perforazione del timpano a seguito di un violento colpo ricevuto durante un tentativo diunatra parenti all’interno della struttura ospedaliera. A renderlo.

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Ancora spray urticante nelle aule del "Barozzi", due studenti al pronto soccorso - Purtroppo ancora una volta alcuni studenti dell'istituto tecnico "Barozzi" di viale Monte Kosica hanno dovuto interrompere l'attività didattica a causa della nebulizzazione di spray urticante. E' accaduto questa mattina intorno alle ore 11.30, quando lo spray è stato spruzzato in una classe... 🔗modenatoday.it

Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso: firmato accordo sindacale in Regione - Stipendi più alti per medici e operatori di Pronto soccorso in Puglia grazie all’accordo sindacale sottoscritto oggi tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità per la definizione delle modalità di riparto e corresponsione... 🔗brindisireport.it

