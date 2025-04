Lazza Milan rivoglio Ancelotti Mi addormentai per l’odore degli spinelli …

Lazzarini, alias Lazza, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in merito al Milan, club di cui è tifoso sin da bambino Pianetamilan.it - Lazza: “Milan, rivoglio Ancelotti. Mi addormentai per l’odore degli spinelli …” Leggi su Pianetamilan.it Jacoporini, alias, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in merito al, club di cui è tifoso sin da bambino

Lazza: «A sette anni andai a vedere il Milan con mio padre, mi addormentai per l’odore degli spinelli» - Il noto cantante italiano Jacopo Lazzarini – in arte Lazza – è stato intervistato da So Foot prevalentemente sul calcio (ma non solo). Lazza: «Guardo solo il Milan, Ronaldinho lo Chopin del calcio» Di seguito l’intervista: Quali sono i tuoi primi ricordi legati al calcio?«Uno dei primi risale a quando mio padre mi portò a vedere una partita di Coppa Italia del Milan, ai tempi di Bierhoff. Però ricordo anche che, durante la partita, alcune persone sotto di noi fumavano spinelli e l’odore mi fece addormentare dopo un quarto d’ora. 🔗ilnapolista.it

