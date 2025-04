Elezioni amministrative a Ortona quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo

liste che sostengono la candidatura a sindaco di Ortona di Angelo Di Nardo. Si tratta di quattro liste: Fratelli d'Italia, Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e Città che amo.

