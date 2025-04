Il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore Accolto tra gli applausi della folla

Santa Maria Maggiore la Papa-mobile che ha portato la bara di Papa Francesco dalla basilica di San Pietro. Sul sagrato della basilica Mariana ad accogliere per l'ultimo saluto Francesco, un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti. Migliaia di persone si sono riversate lungo il tragitto del feretro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, dal Vaticano fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove il pontefice sarà sepolto. Un lungo applauso accompagna il tragitto per le strade di Roma, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Immancabili i telefonini per immortalare il momento. Tantissime anche le persone affacciate alle finestre. Agi.it - Il feretro del Papa a Santa Maria Maggiore. Accolto tra gli applausi della folla Leggi su Agi.it AGI - È arrivata ala-mobile che ha portato la bara diFrancesco dalla basilica di San Pietro. Sul sagratobasilicana ad accogliere per l'ultimo saluto Francesco, un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti. Migliaia di persone si sono riversate lungo il tragitto delper l'ultimo saluto aFrancesco, dal Vaticano fino alla basilica di, dove il pontefice sarà sepolto. Un lungo applauso accompagna il tragitto per le strade di Roma, fino alla Basilica di. Immancabili i telefonini per immortalare il momento. Tantissime anche le persone affacciate alle finestre.

