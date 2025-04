Esplode il caso ai funerali di Papa Francesco attacco criminale

Papa Francesco, ma anche dure critiche: attacco frontale alla figura del Pontefice scomparso, cosa è successo Una giornata di grande commozione, quella di oggi, a Roma, con i solenni funerali di Papa Francesco. Migliaia e migliaia di fedeli si sono riuniti nella Capitale, per l'estremo saluto al Pontefice che ci ha . L'articolo Esplode il caso ai funerali di Papa Francesco: attacco criminale Temporeale Quotidiano.

Il giudice della condanna a Delmastro? Così ha liberato 18 immigrati irregolari: esplode il caso - Francesco Rugarli, il presidente del collegio che ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, è un volto noto negli ambienti del progressismo togato. Natali milanesi, è stato pm d'assalto a Napoli negli anni Novanta. Ha indagato su politica e pubblica amministrazione e ha ricoperto il ruolo di componente del direttivo rosso di Magistratura democratica insieme ad Aldo Policastro (attuale procuratore generale nel capoluogo campano) e ad altri big della corrente di sinistra dei giudici, come Lucio Aschettino, Domenica Miele e Alfredo Guardiano. 🔗liberoquotidiano.it

Bayern Monaco senza tregua: esplode il caso Muller verso la partita con l’Inter - di RedazioneBayern Monaco in ansia: scoppia anche il caso Muller per i bavaresi Oltre ai recenti problemi di infortuni, c’è un’altra questione da risolvere per il Bayern Monaco, prossima avversaria dell’Inter in Champions League. Thomas Müller è un giocatore storico del club tedesco e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Secondo la stampa inglese la sua esperienza al club bavarese potrebbe finire questa estate, con il rinnovo che dunque non dovrebbe arrivare salvo colpi di scena. 🔗internews24.com

Ri-esplode il caso Imane Khelif, esclusa dai Mondiali di boxe femminile: “Non soddisfa i criteri di ammissibilità” - La pugile algerina Imane Khelif, campionessa olimpica a Parigi (quando ci fu il discusso ritiro dell’azzurra Carini nel match contro di lei) non è stata ammessa a partecipare ai mondiali di pugilato. La competizione di scena in Serbia, in programma dall’8 al 16 marzo. Come per le esclusioni dai mondiali 2023 e 2024, il motivo è la presenza di cromosomi XY e un livello di testosterone troppo alto riscontrati nel test di “gender eligibility” del 2023. 🔗secoloditalia.it

Esplode il caso ai funerali di Papa Francesco: attacco criminale; Angelo Becciu presente o assente al Conclave? “Ecco cosa voleva il Papa”; Esplode il caso Becciu: spuntano due lettere firmate da Francesco; Funerali di Papa Francesco, scoppia l'intrigo internazionale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Esplode il caso Becciu: spuntano due lettere firmate da Francesco - Poche parole comunicate all'agenzia internazionale Reuters per dire che le sue prerogative sono intatte e che che non c'è stata "alcuna esplicita volontà" di escluderlo dal Conclave. Ma non solo: seco ... 🔗rainews.it

Funerali Papa Francesco, palinsesto programmazione Rai 26 aprile/ Dal film di Rossellini ai Volti dei Vangeli - Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, la Rai dedica una programmazione ad hoc per l'ottavo sovrano della Città del Vaticano ... 🔗ilsussidiario.net

Angelo Becciu presente o assente al Conclave? “Ecco cosa voleva il Papa”. E il caso esplode tra i cardinali - Il prelato venne condannato a cinque anni e sei mesi e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per lo scandalo del Palazzo di Londra ... 🔗ilfattoquotidiano.it