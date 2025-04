Andrea Finocchiaro nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al professore Andrea Finocchiaro il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto datato 27 dicembre 2024. Si tratta del più alto degli Ordini. Cataniatoday.it - Andrea Finocchiaro nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Leggi su Cataniatoday.it Su propostaPresidenza del Consiglio dei Ministri, il PresidenteSergio Mattarella ha conferito al professoreil titolo dial, con decreto datato 27 dicembre 2024. Si tratta del più alto degli Ordini.

