Polemiche sul corteo anti Genty di Django Fratelli d Italia Fuori dal ex Piave

Django e alcune sigle della sinistra hanno "celebrato" a modo loro la morte del 95enne ex sindaco di Treviso. Di "vili insulti, cori offensivi e provocazioni". Trevisotoday.it - Polemiche sul corteo anti-Genty di Django. Fratelli d'Italia: «Fuori dall'ex Piave» Leggi su Trevisotoday.it Slogan contro Gentilini e una panchina lasciata in piazza dei Signori, di fronte alla Prefettura. Così ieri, 25 aprile, il centro socialee alcune sigle della sinistra hanno "celebrato" a modo loro la morte del 95enne ex sindaco di Treviso. Di "vili insulti, cori offensivi e provocazioni".

