A Castelfranco Veneto giovani promesse crescono il Giorgione Under 13 è uno spettacolo

C'è una squadra che brilla nel firmamento della Giorgione Pallavolo e che comincia a far parlare di sé anche oltre i confini della provincia. Le giovanissime atlete castellane dell'Under 13 rosso hanno conquistato il titolo territoriale Fipav Tre.uno, sbaragliando la concorrenza e qualificandosi.

